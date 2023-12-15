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Кобахидзе: Мы не собираемся расслабляться, еще предстоит пройти путь, чтобы в конечном итоге стать членом ЕС
15.12.2023 16:01
Все было сделано для того, чтобы получить статус кандидата. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе. Особая благодарность послу Евросоюза, послу США, а также послам стран-членов ЕС, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами, предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
По его словам, конечной целью является членство в ЕС и для этого будет сделано все.
«Конечно, мы не собираемся расслабляться, нам еще предстоит пройти путь, чтобы в конечном итоге стать государством-членом Евросоюза. 9 приоритетов, представленных ЕС, должны быть выполнены в ближайшее время. Естественно, будет сделано все для того, чтобы в кратчайшие сроки продвинуться вперед в направлении европейской интеграции и для Грузии были открыты переговоры. Конечной целью, разумеется, является вступление в Европейский союз. Для достижения этой цели будет сделано все», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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