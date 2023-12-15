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Посольство Украины: Поздравляем грузинский народ с историческим днем для страны и Евросоюза
15.12.2023 16:10
Посольство Украины поздравляет Грузию с решением Европейского совета о предоставлении статуса кандидата.
Как пишет посольство, будущее Украины и Грузии – в Евросоюзе.
«Поздравляем грузинский народ с историческим днем для страны и Евросоюза. Это историческое событие в жизни наших стран. Будущее Украины и Грузии – в Евросоюзе. Честь и слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу, независимость и европейское будущее Украины и Грузии. Благодарим наших стран-партнеров из Евросоюза за постоянную поддержку», — говорится в заявлении посольства Украины.
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