

Посольство Украины: Поздравляем грузинский народ с историческим днем ​​для страны и Евросоюза

15.12.2023 16:10





Посольство Украины поздравляет Грузию с решением Европейского совета о предоставлении статуса кандидата.



Как пишет посольство, будущее Украины и Грузии – в Евросоюзе.



«Поздравляем грузинский народ с историческим днем ​​для страны и Евросоюза. Это историческое событие в жизни наших стран. Будущее Украины и Грузии – в Евросоюзе. Честь и слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу, независимость и европейское будущее Украины и Грузии. Благодарим наших стран-партнеров из Евросоюза за постоянную поддержку», — говорится в заявлении посольства Украины.







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