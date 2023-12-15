

На площади Свободы проходит торжественное мероприятие в связи с присвоением стране статуса кандидата ЕС

15.12.2023 17:42





На площади Свободы в Тбилиси проходит торжественное мероприятие в связи с присвоением Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил сегодня общественность на площадь Свободы, чтобы отметить исторический факт предоставления стране статуса кандидата.



Для справки, вчера Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.





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