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На площади Свободы проходит торжественное мероприятие в связи с присвоением стране статуса кандидата ЕС


15.12.2023   17:42


На площади Свободы в Тбилиси проходит торжественное мероприятие в связи с присвоением Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил сегодня общественность на площадь Свободы, чтобы отметить исторический факт предоставления стране статуса кандидата.

Для справки, вчера Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС.


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