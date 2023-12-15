

Саакашвили: Я гордый грузин и гордый гражданин Украины

15.12.2023 17:44





Украина открыла Грузии путь в Европу, но грузинский народ – это главный субъект, который приближает нас ко дню нашего вступления в ЕС, – об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



По его словам, Европа шагнула на Кавказ.



«Я гордый грузин и гордый гражданин Украины. Украина открыла Грузии путь в Европу, но грузинский народ – это главный субъект, который приближает нас ко дню нашего вступления в Европейский союз. Европа шагнула на Кавказ, и мы обеспечим, чтобы европейский флаг, однажды водруженный в Грузии, никогда больше не был спущен. Впервые я поднял его в 2004 году. В 2008 году Россия попыталась его спустить, но у нее не получилось. Теперь Евросоюз сам водрузил свой флаг в нашем регионе, и ничто не может этого изменить», - пишет Михаил Саакашвили в соцсети.





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