

Саломе Зурабишвили пришла на мероприятие, посвященное получению статуса кандидата

15.12.2023 18:51





Это большой праздник, и я очень рада, что все здесь вместе, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на площади Свободы, где проходит мероприятие, посвященное получению страной статуса кандидата в члены ЕС.



Зурабишвили поздравила граждан с получением статуса.



«Это очень важный шаг к Европе, с чем я поздравляю всю Грузию, людей, стоящих здесь, независимо от того, кто они, чьей стороны придерживаются по другим политическим вопросам. Поздравляю жителей регионов, наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые тоже рады сегодняшнему дню. Это большой праздник, и я очень рада, что все здесь вместе», - заявила Саломе Зурабишвили.



На вопрос об обращении с трибуны, Саломе Зурабишвили ответила так: «Если мне дадут возможность очень хорошо, если нет, хорошо».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





