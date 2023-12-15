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Саломе Зурабишвили пришла на мероприятие, посвященное получению статуса кандидата
15.12.2023 18:51
Это большой праздник, и я очень рада, что все здесь вместе, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на площади Свободы, где проходит мероприятие, посвященное получению страной статуса кандидата в члены ЕС.
Зурабишвили поздравила граждан с получением статуса.
«Это очень важный шаг к Европе, с чем я поздравляю всю Грузию, людей, стоящих здесь, независимо от того, кто они, чьей стороны придерживаются по другим политическим вопросам. Поздравляю жителей регионов, наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые тоже рады сегодняшнему дню. Это большой праздник, и я очень рада, что все здесь вместе», - заявила Саломе Зурабишвили.
На вопрос об обращении с трибуны, Саломе Зурабишвили ответила так: «Если мне дадут возможность очень хорошо, если нет, хорошо».
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