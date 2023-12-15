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Парламент поддержал изменения в законе «О вещании»
15.12.2023 19:21
Парламент принял решение о внесении изменений в Закон Грузии «О вещании» 82 голосами.
Изменения касаются существующего правила финансирования вещателя, согласно которому отменяется установленная законом норма финансирования вещателя, которая предусматривала финансирование вещателя не менее 0,14% от валового внутреннего продукта.
Учитывая новую формулу финансирования Общественного вещателя, с 2026 года финансирование вещателя будет рассчитываться на основе данных о трудоустроенных лицах, публикуемых Службой статистики.
В частности, финансирование Общественного вещателя будет осуществляться за счет суммы, полученной в результате умножения числа лиц, занятых в предыдущем году, на коэффициент финансирования бюджета Общественного вещателя – 64 лари, но не менее суммы общие ассигнования бюджета, утвержденного в предыдущем году. Кроме того, сокращение объема финансирования Общественного вещателя будет возможно только с одобрения Попечительского совета.
Указанные нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.
В проекте также определены переходные положения на 2024-2025 годы. В частности, финансирование Общественного вещателя будет осуществляться в размере общих ассигнований, утвержденных госбюджетом прошлого года на 2024-2025 годы.
Кроме того, меняется объем финансирования телевидения и радио Аджарии.
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