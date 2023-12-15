

Кобахидзе: Саломе Зурабишвили делала все, чтобы страна не получила статус кандидата

15.12.2023 21:24





Саломе Зурабишвили делала все, чтобы страна не получила статус кандидата, исходя из этого, ей было не место на этом мероприятии, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос: почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не дали возможность подняться на сцену.



Вместе с тем, в беседе с журналистами Кобахидзе поблагодарил европейских друзей Грузии за предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС.



«Поздравляю всех со статусом кандидата. Видите, какое настроение у людей – праздничное настроение. Конечно, это имеет очень серьезные основания, мы боролись за продвижение нашей страны. Мы получили статус кандидата, спасибо всем, кто этому способствовал. Спасибо всем, кто поддержал предоставление Грузии статуса кандидата. Сегодня посол Евросоюза произнес необыкновенную речь. Я лично благодарю его и всех европейских друзей, которые поддержали предоставление Грузии статуса кандидата», - сказал Кобахидзе.





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