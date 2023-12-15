

Шарль Мишель грузинскому народу: Для меня это решение останется одним из самых эмоциональных моментов

15.12.2023 21:28





Мое послание грузинскому народу таково: давайте работать быстро, все вместе, предпримем необходимые шаги и проведем необходимые реформы, - заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.



По словам Шарля Мишеля, решение о предоставлении Грузии статуса кандидата останется для него одним из самых эмоциональных моментов.



«Вчера ночью, после того как мы приняли решение, я очень скоро провел телефонные разговоры с президентом Зеленским, президентом Санду, президентом Зурабишвили и премьер-министром Гарибашвили.



Лично для меня это, наверное, останется одним из самых эмоциональных моментов, потому что в тот момент я говорил своим коллегам за столом, что мы сделали это, мы сделали этот шаг, мы открываем перспективу, которая является фундаментальной, потому что это изменит лицо Европейского союза в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия. Но это также изменит и эти страны. Поэтому первое послание [грузинскому народу] - поздравляю, мы рады, что приняли такое решение... и второе послание: давайте работать быстро, все вместе, предпринимать необходимые шаги и проводить необходимые реформы», - заявил Мишель.





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