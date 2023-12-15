

Верхняя палата законодательного собрания Германии признала Грузию и Молдову безопасными странами

15.12.2023 21:41





Верхняя палата законодательного собрания Германии признала Грузию и Молдову безопасными странами. В результате этого решения правительство Германии сможет ускорить и упростить обработку заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами этих стран, и будет быстрее депортировать тех, кому отказано в убежище.



Как пишут немецкие СМИ, соответствующее решение Бундесрат принял 15 декабря. Ранее, в ноябре, законопроект был одобрен Бундестагом — нижней палатой законодательного собрания Германии. Он вступит в силу после подписания президентом.



Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Грузия и Молдова хотят вступить в Евросоюз и граждан этих стран не преследуют по политическим мотивам.



«Кроме того, каждый десятый проситель убежища приезжает в Германию из Грузии и Молдовы, и признание их безопасными странами происхождения позволит нам быстро и эффективно сократить масштабы нелегальной миграции», — заявила министр внутренних дел Германии.



По ее словам, граждане Грузии и Молдовы составляют 10% от общего числа отклоненных заявлений о предоставлении убежища.



Албания, Босния, Гана, Косово, Северная Македония, Сенегал, Сербия и Черногория также признаны в Германии безопасными странами происхождения.







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