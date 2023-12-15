

Урсула фон дер Ляйен: ЕС выполняет свои обещания, поздравляю Грузию

15.12.2023 21:50





«Срок президентства в ЕС подходит к концу, и после вчерашних решений Новый год начинается с хороших новостей для ЕС, наших соседей и друзей, решения продолжить процесс расширения, что станет знаменательным событием в нашей общей истории». — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По мнению Урсулы фон дер Ляйен, решения, принятые 14 декабря, показывают, что Евросоюз выполняет свои обещания.



«Мы решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, решили предоставить Грузии статус кандидата. Мы решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнута необходимая степень соблюдения критериев присоединения. Мы решительно подтвердили нашу коллективную приверженность всем шести западнобалканским партнерам за пределами союза. Я думаю, вчерашние решения показывают, что Евросоюз выполняет свои обещания. Сегодня причины для расширения никогда не были сильнее в мире, сотрясаемом таким количеством конфликтов. Это инвестиции в стабильность, безопасность и процветание нашего континента. Это большая инвестиция в демократии, которые стоят твердо и едины», — заявила Урсула фон дер Ляйен.



Урсула фон дер Ляйен еще раз поздравила Грузию с получением статуса страны-кандидата в Евросоюз.



«Прежде всего, я поздравляю Грузию. Продолжайте делать хорошее дело. Вы Европа. Мы хотим, чтобы вы присоединились к ЕС, и давайте работать вместе», — заявила Урсула фон дер Ляйен.







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