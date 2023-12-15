

Герчинский: Я рад, что мы сегодня празднуем вместе, поздравляю еще раз, вперед, Грузия, вперед

15.12.2023 21:59





«Я поздравляю политических лидеров, государственных служащих, гражданское общество, средства массовой информации, но прежде всего я поздравляю население Грузии, которое искренне поддерживает интеграцию в Европейский союз», — заявил посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский на площади Свободы, где проходит торжественное мероприятие по поводу присвоения стране статуса кандидата.



По словам посла ЕС, это действительно шаг вперед, хотя конечной целью является членство в ЕС.



«Поздравляю. Сегодня исторический день. 27 государств Евросоюза единогласно решили предоставить Грузии статус кандидата. Я поздравляю политических лидеров, государственных служащих, гражданское общество, средства массовой информации, но прежде всего я поздравляю народ Грузии, который искренне поддерживает интеграцию в Европейский союз.



Голос населения Грузии отчетливо слышен в Европейском союзе, так же как здесь и сейчас. Я слышу вас. Сегодняшнее решение – оценка усилия каждого из вас. Это, безусловно, шаг вперед, но конечной целью является членство в ЕС.



Поэтому сейчас настало время политическим лидерам реализовать волю народа и быстро провести реформы. На государственном гербе Грузии написано – сила в единстве. Это мое главное послание сегодня. Сейчас настало время объединиться ради европейского будущего. Каждый из вас творит современную историю Грузии. Членство в ЕС принесет мир, стабильность и экономическое процветание вам, вашим семьям и будущим поколениям.



В свою очередь, уникальная культура и традиции Грузии добавят разнообразия Европейскому союзу. Этот день очень эмоциональный для меня и моей команды. Я рад, что мы отмечаем этот день вместе», — заявил Павел Герчинский.







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