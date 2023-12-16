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Президент: Мне не нужны благодарности, благодарность - это настроение народа
16.12.2023 00:46
Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула площадь Свободы, где проходит народное празднество.
Представители правительства не дали Саломе Зурабишвили возможности выйти на сцену и обратиться к народу. Перед собравшимися выступили только лидеры «Грузинской мечты» и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
По словам президента, ничто не сможет заменить ту радость, которую он испытывает сейчас.
«Я бы сказала одно, мне не нужны благодарности, благодарность - это настроение людей, целеустремленность людей и пребывание вместе. Это для меня, для всех нас гораздо большее, чем взаимные благодарности... Я не обижаюсь и не радуюсь... Но я рада тому, что происходит здесь, среди народа. Эту радость никто ничем не заменит, поэтому еще раз всех поздравляю», - заявила Зурабишвили.
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