

Президент: Мне не нужны благодарности, благодарность - это настроение народа

16.12.2023 00:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула площадь Свободы, где проходит народное празднество.



Представители правительства не дали Саломе Зурабишвили возможности выйти на сцену и обратиться к народу. Перед собравшимися выступили только лидеры «Грузинской мечты» и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По словам президента, ничто не сможет заменить ту радость, которую он испытывает сейчас.



«Я бы сказала одно, мне не нужны благодарности, благодарность - это настроение людей, целеустремленность людей и пребывание вместе. Это для меня, для всех нас гораздо большее, чем взаимные благодарности... Я не обижаюсь и не радуюсь... Но я рада тому, что происходит здесь, среди народа. Эту радость никто ничем не заменит, поэтому еще раз всех поздравляю», - заявила Зурабишвили.





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