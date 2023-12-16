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Премьер Финляндии: Действия России на границе можно назвать гибридной атакой
16.12.2023 21:12
Действия России на границе с Финляндией можно назвать гибридной атакой. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Думаю, что это правильный термин. Конечно, это атака на суверенитет Финляндии и ЕС. К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила свое поведение», – заявил Петтери Орпо.
Премьер-министр Финляндии отметил, что если потребует ситуация, он готов к быстрым законодательным изменениям касательно границы с Россией.
«Нам нужно найти постоянное решение пограничной ситуации». – сказал премьер-министр Финляндии.
Напомним, 14 декабря правительство Финляндии открыло два пограничных пункта на восточной границе с Россией.
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