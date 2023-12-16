

Вашадзе: Как они поступили с избранным ими же президентом, не то что с оппозицией? - Это было позорно

16.12.2023 21:14





Исходя из того, что мы видели вчера, есть ли у кого-нибудь хоть малейшее ощущение, что они [власть] хотят сотрудничества? - Они не собираются сотрудничать, - заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, отвечая на вопрос, будут ли они сотрудничать с властями в процессе выполнения европейских рекомендаций.



В этом контексте Вашадзе сказал о состоявшемся вчера на площади Свободы публичном праздновании, где президента Грузии не пригласили на трибуну. По словам Вашадзе, «это было позорно и было лицом «Грузинской мечты», что они хотят расколоть, разделить, противопоставить, а не объединить».



«Если бы я был на их [власти] месте, я бы всем позвонил и протянул руку – я бы сказал президенту, оппозиции, гражданскому сектору, чтобы все мы встали вместе и выполнили национальную задачу. Вы увидели такую Грузию вчера? Они не собираются сотрудничать. Не то что с оппозицией, посмотрите, как они вчера поступили с избранным ими самими президентом?! Говоря о сотрудничестве, мне нужно же видеть желание сотрудничества с их стороны?!», - заявил Георгий Вашадзе.



По его словам, «Грузинская мечта» не сделала ничего, кроме как помешать статусу кандидата».



«Они не вносили заявку, они принимали «российский закон», они даже начали импичмент - все это, чтобы мы не получили статус кандидата. То, что видели европейские лидеры, является искренней волей грузинского народа, чтобы Грузия была членом ЕС. Я думаю, что «Грузинской мечте» будет очень сложно вдруг подобрать себе мантию, еще вчера статус кандидата имел цену соломы, а сегодня это очень круто. Я уверен, что люди мудры… Я уверен, что мы победим на следующих выборах, в ускоренном порядке проведем реформы и в ускоренном порядке станем членом ЕС», - заявил Георгий Вашадзе.





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