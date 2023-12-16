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Грузия и США парафировали соглашение об экстрадиции
16.12.2023 21:18
В рамках официального визита в Соединенные Штаты Америки было парафировано соглашение об экстрадиции между США и Грузией. Информацию об этом распространяет Генеральная прокуратура Грузии.
По их данным, с грузинской стороны документ парафировали генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, а с американской стороны - заместитель генерального прокурора США и секретарь международных отношений Брюс Шварц.
«Это важный момент в истории Грузии. Прошедшие три десятилетия очень интересного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами являются демонстрацией нашей незыблемой дружбы, и этот исторический документ является результатом этого партнерства. Я горжусь, что много лет мой офис представляет центральный компетентный орган в Грузии, который стоит во главе совместных усилий двух стран в процессе исполнения закона. Процесс оформления соглашения, окончательного вступления в силу, дополнительно включает и другие этапы, однако я уверен, что обе страны смогут совместно выполнить необходимые процедуры в кратчайшие сроки», - заявил на церемонии парафирования Ираклий Шотадзе.
Парафированию соглашения об экстрадиции между США и Грузией предшествовали переговоры с американской стороной в Тбилиси в январе этого года. В процесс переговоров активно были включены представители прокуратуры Грузии, которые внесли значительный вклад в разработку окончательного текста соглашения.
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