

Председатель ЕНД: Готовимся победить русскую партию

16.12.2023 21:30





Рекомендации не только не выполнены, но добавлены конкретные пункты, которые проблемны, кто это выполнит? Русская партия этого не сделает, поэтому важны выборы 2024 года, чтобы грузинский народ снова довел эту борьбу до конца, до победы, - об этом заявил журналистам председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили перед встречей с директором международных программ Института лидерства, экспертом в области стратегий и коммуникаций Роном Нерингом.



Хабеишвили напомнил о комментариях лидеров «Грузинской мечты» до получения статуса кандидата по этому вопросу и отметил, что получение статуса является заслугой грузинского народа.



«Ираклий Кобахидзе говорил, что резолюции ЕС и статус кандидата имеют цену соломы; Каладзе говорил, что если нам не дадут статус, то пусть, мол, оставят его себе. «Пусть берут статус кандидата, куда хотят» - так говорили. Соответственно, все это хорошо понимают, в том числе и наши западные партнеры, которые публично говорят, что это заслуга грузинского народа. В том числе были мартовские события, когда российский закон был фактически разжеван представителями русской партии за 48 часов. Поэтому единственным победителем в этом процессе является грузинский народ. Это заслуга грузинского народа. Что касается рекомендаций, то они не то что выполнены, а добавлены конкретные пункты, которые проблематичны. Кто это выполнит? Русская партия этого не сделает, поэтому выборы 2024 года важны, чтобы грузинский народ довел эту борьбу до конца, до победы», - заявил Леван Хабеишвили.



Что касается самой встречи, то у них будут трехдневные рабочие встречи с американскими партнерами на тему стратегических коммуникаций и управления кампаниями.



«Стратегические коммуникации и управление кампанией – по этой теме в течение трех дней у нас будет рабочая встреча с нашими американскими партнерами. Мы готовимся победить русскую партию. Для этого мы будем использовать все возможности для борьбы с российским режимом Бидзины Иванишвили.



И сегодняшняя встреча служит только одному - «Национальное движение- коалиция победы» должна провести кампанию так, чтобы в конечном итоге победил грузинский народ», - заявил Леван Хабеишвили.





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