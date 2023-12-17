

Каладзе: Мы готовы к сотрудничеству, реформы нужно будет осуществлять и в будущем

17.12.2023 12:12





Мы готовы к сотрудничеству, реформы нужно будет осуществлять и в дальнейшем - если оппозиция включится, мы это только приветствуем, если нет – и это не будет проблемой, они останутся там, где находятся сегодня, - заявил журналистам генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр столицы Каха Каладзе, говоря о сотрудничестве с оппозицией в направлении выполнения европейских рекомендаций.



Каха Каладзе не уверен в готовности оппозиции и говорит, что определенная ее часть в процессе получения статуса кандидата занималась лишь помехами.



«Хочу еще раз поздравить всю Грузию, особенно всех тех людей, которые рады успехам и продвижению нашей страны. Нам потребовалось очень много труда, чтобы страна получила статус кандидата. Мы провели интересы нашей страны и заслуженно, сохраняя достоинство, получили статус кандидата. Так же собираемся и в будущем. Мы готовы к сотрудничеству. Конечно, реформы нужно будет осуществлять и в будущем. Я не знаю, насколько оппозиция будет готова участвовать во всем этом, потому что мы видели, что определенная часть оппозиции занималась только помехами и пыталась сделать все, чтобы страна не получила статус кандидата. Однако власть все сделала вместе с партнерами, и мы собираемся работать и в дальнейшем. Если они включатся, мы это только приветствуем, а если нет, это тоже не будет проблемой. Они останутся там же, где находятся сегодня, и страна продолжит развиваться и продвигаться вперед», - сказал Каха Каладзе.





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