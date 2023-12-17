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Посол США посетила Службу береговой охраны Грузии в Батуми
17.12.2023 13:24
Посол США Робин Данниган посетила Службу береговой охраны Грузии в Батуми, сообщает американская дипмиссия.
Ознакомившись с деталями деятельности государственного ведомства, дипломат отметила, что поддержка Соединенных Штатов укрепляет способность Грузии осуществлять мониторинг прибрежных и территориальных вод.
«Здесь отчетливо видно положительное влияние нашего стратегического партнерства. Послу рассказали о том, как инвестиции США повышают способность Грузии контролировать морское сообщение на востоке Черного моря.
В Объединенном центре военно-морских операций, который был создан в 2013 году при большой поддержке США, посол Данниган увидела впечатляющие усилия грузинских агентств в совместной работе, повышающей безопасность Грузии на море», — сказано в заявлении посольства США в Грузии.
SOVA
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