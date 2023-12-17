

Посол США посетила Службу береговой охраны Грузии в Батуми

17.12.2023 13:24





Посол США Робин Данниган посетила Службу береговой охраны Грузии в Батуми, сообщает американская дипмиссия.



Ознакомившись с деталями деятельности государственного ведомства, дипломат отметила, что поддержка Соединенных Штатов укрепляет способность Грузии осуществлять мониторинг прибрежных и территориальных вод.



«Здесь отчетливо видно положительное влияние нашего стратегического партнерства. Послу рассказали о том, как инвестиции США повышают способность Грузии контролировать морское сообщение на востоке Черного моря.



В Объединенном центре военно-морских операций, который был создан в 2013 году при большой поддержке США, посол Данниган увидела впечатляющие усилия грузинских агентств в совместной работе, повышающей безопасность Грузии на море», — сказано в заявлении посольства США в Грузии.



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