

Гахария: Неприемлемо и непонятно, что две радикальные партии связывают достижения страны с именами своих вождей

17.12.2023 17:23





Неприемлемо и непонятно, что две радикальные партии связывают достижения страны с именами своих вождей, - заявил бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС – заслуга людей, которые за последние 30 лет отдали за это свои жизни.



«Для меня абсолютно неприемлемо и непонятно было то, что две радикальные партии – одна у власти, а другая в радикальной оппозиции – в первую очередь связывают достижения страны с именами своих вождей. Абсолютно было неприемлемо, когда «Национальное движение» говорило и говорит, что именно благодаря Михаилу Саакашвили Грузия получила статус кандидата в ЕС, или «Мечта» то же самое говорит о своем вожде.... Никто и не вспомнил об Анцуелидзе, Гинтури, вообще ни о ком из тех людей, которые в течение 30 лет жертвовали своими жизнями ради того, чтобы страна могла стать достойным членом ЕС. Они этого не помнят, они не вспомнили об Татунашвили, Отхозория, а вспомнили о своих вождях, - заявил Георгий Гахария в видеообращении.





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