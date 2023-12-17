

Германия оформит миграционное соглашение с Грузией - СМИ

17.12.2023 21:22





Правительство Германии оформит миграционное соглашение с Грузией, для этого глава МВД Германии Нэнси Фезер прибудет в Тбилиси, пишет Spiegel. Автор отмечает, что граждане Грузии, которые приезжают в Германию, едко получают убежище. Соглашение, заключенное правительством Германии, призвано облегчить депортацию и в то же время иммиграцию рабочей силы.



«Мы способствуем иммиграции квалифицированной рабочей силы и в то же время у нас есть обязательное соглашение о том, что люди, не имеющие права на пребывание в Германии, будут возвращены», — заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.



Для оформления договора на предстоящей неделе Фезер посетит Тбилиси, где и состоится церемония подписания документа.



В Берлине заявляют, что граждане Грузии, как правило, не подвергаются политическому преследованию.



«Это соглашение — еще один шаг к эффективному ограничению нелегальной миграции. Процент признания ходатайств о предоставлении убежища составляет 0,3 %», — отметила немецкий министр.



По данным МВД Германии, в 2023 году до конца ноября от грузин поступило 8 062 ходатайства о предоставлении убежища. В настоящее время в Германии проживает 7 857 грузин, которые обязаны покинуть страну, 5 422 из них получили толерантный статус. С начала года по конец октября было депортировано 1 179 грузин.



Напомним, что Германия признала Грузию безопасной страной 15 декабря 2023 года.



SOVA

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