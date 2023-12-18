

К концу 2025 года 60 тысяч семей беженцев будут удовлетворены жильем - министр

18.12.2023 11:36





«Десять лет назад только 18 тысяч семей беженцев имели жилье, а к концу 2025 года у нас будет в общей сложности 60 тысяч семей, которые будут иметь жилплощадь», — заявил министр труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.



По словам министра, это большое достижение.



Зураб Азарашвили также рассказал о масштабных строительствах, которые ведутся в пяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Боржоми и Рустави. По его словам, бюджет проекта составляет около 900 миллионов лари и до конца 2025 года жилплощадь получат 13 тысяч беженцев. Отсюда 6 000 будут расселены в рамках программы «Дом в селе», а 7 000 семей получат квартиры в новостройках с новым ремонтом.



«Строительства ведутся активно. Я думаю, что в следующем году у нас будет возможность передать несколько сотен квартир в Кутаиси и Тбилиси. Наша цель – создать достойные условия жизни семьям беженцев до из возвращения в Абхазию», – заявил Зураб Азарашвили.







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