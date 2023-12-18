

Россия - оккупант, Россия - враг, и мы не готовы идти на какие-либо компромиссы - министр экономики

18.12.2023 12:52





Если кто-то хочет изобразить, что власть Грузии сегодня в какой-либо форме наносит ущерб интересам Грузии и находится в каком-то тайном диалоге [с Россией], я могу однозначно и прямо сказать, что это не так – да, Россия - оккупант, да, Россия - враг, да, Россия виновата, и в отношении России мы не готовы идти на какие-либо компромиссы, - заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике, где ответил на вопросы депутатов касательно визита в Китай.



По его словам, Грузия участвует в форуме «Один пояс, один путь» с момента его создания, и это важный формат, где обсуждаются важные торгово-экономические вопросы.



«Это инициатива, членом которой наряду с Грузией являются многие страны ЕС. Грузия участвовала в этом форуме физически каждый раз с момента существования форума, и в этом форуме участвовала почти всегда, в том числе, и Российская Федерация. Если сейчас кто-то хочет представить так, что власть Грузии сегодня в какой-то форме наносит ущерб интересам Грузии и находится в каком-то скрытом диалоге, я могу однозначно и прямо сказать, что это не так. Как я говорил, мы, власти Грузии, за последние 10 лет ничего не уступили России. Если мы хотим назвать своим именем и четко говорить об оккупации - да, я говорю вам, что Россия - оккупант, да, Россия - враг, да, Россия виновата, и мы не готовы идти на какие-либо компромиссы в отношении России в ущерб интересам Грузии. Напротив, у нас диалог для того, чтобы максимально служить интересам Грузии, и я говорю это однозначно», - сказал министр.



Что касается участия делегации Грузии в проходившем в Китае форуме, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин, то, по словам Давиташвили, Грузия находилась на форуме по приглашению президента Китая.



«Наше присутствие было из уважения к китайскому государству, и это было прямое личное приглашение президента Си Цзиньпина. Наше участие в форуме и, в том числе, в рамках комиссии было поддержано на самом высоком уровне китайским государством, и с нашей стороны игнорировать это приглашение было бы абсолютно безответственно, исходя из той динамики, которую мы имеем сегодня с Китаем в том же торгово-экономическом плане», — заявил министр.



Напомним, Левана Давиташвили пригласила на комитет политическая группа «Еврооптимисты».





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