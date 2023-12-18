

Деканоидзе: Правящая партия оформила праздник, который должен был быть единым, как партийное мероприятие

18.12.2023 14:44





Было бы хорошо, если бы президенту дали возможность выступить - очень плохо, когда правящая партия оформила праздник, который должен был быть единым, как партийное мероприятие, - заявила журналистам депутат от «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе.



По ее словам, было бы хорошо, если бы представители всех институтов страны собрались вместе и показали миру, насколько важен этот день для Грузии.



«Думаю, было бы хорошо, если бы президенту дали возможность выступить. Это был общий праздник и праздник граждан Грузии, очень плохо, когда правящая партия оформила его как партийное мероприятие. Президент многое сделала в контексте получения статуса кандидата. Ее заявления, интервью в разных странах были очень важны», - сказала Деканоидзе.



Она также откликнулась на запланированное сегодня представление отчета премьер-министра, отметив, что не ожидает услышать нечто иное и, с большой вероятностью, будут популистские высказывания.



«Было бы важно, чтобы премьер-министр пришел в парламент и представил этот отчет перед населением Грузии. Я не думаю, что что-то будет. Это будет отчет, во многом посвященный популистским заявлениям. Было бы важно узнать, как власть собирается выполнить план, который подразумевает реализацию 9 шагов и начало переговоров о вступлении в ЕС. Кроме того, важно понимать, что экономические и социальные проблемы в Грузии остаются серьезным вызовом. Например, в Грузии серьезная часть населения находится на социальной помощи, в регионах практически большая часть населения социально не защищена, поэтому чего-то ценного в этой части я не жду и думаю, что будут те же послания, что он озвучил несколько дней назад, когда Грузия должна была праздновать статус кандидата с действительно единой позицией», - сказала Деканоидзе.





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