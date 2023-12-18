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Уведомление органов самоуправления за 5 дней о проведении стихийного собрания/манифестации признано неконституционным
18.12.2023 15:15
14 декабря 2023 года Конституционный суд удовлетворил конституционный иск Народного защитника Грузии, и счел неконституционным обязательство уведомлять исполнительный орган муниципалитета за пять дней в случае спонтанного собрания\манифестации. Об этом говорится в информации, распространенной Аппаратом Народного защитника.
«Согласно решению Конституционного суда, свобода собраний, защищаемая 21-й статьей Конституции Грузии, защищает как заранее организованные, так и спонтанные собрания и манифестации, поскольку эффективность собраний и манифестаций в отдельных случаях требует незамедлительности, избежания задержки во времени и немедленного выражения общественной реакции, поэтому право на проведение спонтанных собраний и манифестаций, в том числе на проезжей части или путем задержки дорожного движения, подпадает под охраняемую сферу свободы собраний и манифестаций», — говорится в заявлении Аппарата Народного защитника.
Вышеупомянутым решением Конституционный суд изменил ту часть защиты, предусмотренную статьей 21 Конституции, которая до сих пор не включала право проводить стихийное собрание протеста в местах движения транспорта и людей без предварительного предупреждения.
«По мнению Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и демонстрации имеет особое значение для грузинского общества. На протяжении десятилетий публичные собрания были эффективным и очень часто используемым средством защиты государственных интересов, формируя общественное мнение, выражающее протест, объединяющееся или борющееся вокруг идей, ценностей». - написано в заявлении.
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