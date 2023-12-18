

Гарибашвили: Выявлено до 1000 случаев уклонения от санкций - продукция отправлялась из Европы в Россию

18.12.2023 15:30





По заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, государство выявило до 1000 случаев уклонения от санкций. Об этом премьер-министр заявил, представляя годовой отчет.



Как пояснил Гарибашвили, не зафиксировано ни одного факта использования нашей страны для обхода санкций.



«Я хочу затронуть вопрос исполнения санкций - это один из главных вопросов, который муссировался в течение этого года. Мы все вместе слышали очень много безосновательных обвинений, и это тоже развеяно. Несколько месяцев назад Грузию посещала делегация высокого уровня, главный координатор санкций США, господин О’Брайен, координатор санкций ЕС, господин Салливан и представитель Великобритании, координатор санкций, которые открыто, публично сказали, что они удовлетворены эффективной системой, созданной правительством в части исполнения санкций. По сей день не было зафиксировано ни одного факта обхода санкций или уклонения от санкций, или не было зафиксировано ни одного факта использования нашей страны для обхода санкций. Мы работали максимально открыто и прозрачно, будем работать и продолжим так и в будущем. Любое наше решение основано на национальных интересах нашей страны и народа, на том, чтобы не был нанесен ущерб экономике, а с другой стороны, мы действовали с максимальной осторожностью, чтобы у какой-либо из наших стран-партнеров не возникало каких-либо вопросов, и так и произошло - мы своевременно идентифицировали все подобные угрозы. Было идентифицировано до 1 000 случаев уклонения от санкций, но это касалось той продукции, которая отправлялась из Европы в направлении России. Мы в тот же момент незамедлительно проинформировали об этих попытках наших европейских коллег. Такие 1 000 случаев были выявлены в соответствии с информацией, полученной нами заранее в европейских государствах. Я хотел бы поблагодарить господина Лашу Хуцишвили и его соответствующие ведомства за своевременную превенцию», - сказал Гарибашвили.





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