

Гарибашвили: Если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были в 2008 году, августовской войны не произошло бы

18.12.2023 15:42





По заявлению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, не произошло бы августовской войны.



Как заявил премьер-министр, представляя годовой отчет правительства, «тогдашнему безответственному правительству не удалось предотвратить эту войну».



«Августовская война, конечно, была огромной трагедией для нашей страны. Я также хотел бы отметить, что, к сожалению, тогдашнему безответственному правительству не удалось предотвратить эту войну. Я неоднократно говорил, что если бы в 2008 году у власти были Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», эта война не произошла бы. За последний период мы открыто говорили с нашим обществом о тех рисках, с которыми нам приходилось справляться. Опасность была довольно реальной. Это не было выдумано. Была опасность дестабилизации страны, действующие внутри страны радикальные группы и враждебные силы были напрямую заинтересованы в том, чтобы страна оказалась втянута в эту военную ситуацию. Не буду напоминать факты, мы все прекрасно все знаем. Следует с гордостью сказать, что наша власть приняла решения, исходя только лишь из интересов нашей страны и народа. Самое большое испытание, которое может обрушиться на нашу страну и народ, это война, и мы избежали этого самого большого испытания. Мы избежали войны и мирно, разумно привели нашу страну к миру. Мы одержали эту победу вместе. Я далек от мысли, что эти риски полностью нейтрализованы. Естественно, эти риски никуда не делись, но мы оцениваем риски с максимальной осторожностью и благоразумием, идентифицируем угрозы, проводим соответствующую превенцию и защищаем население нашей страны и нашу страну», - заявил премьер.





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