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Гарибашвили поблагодарил европейских и американских партнёров, лидеров стран-членов ЕС и их послов
18.12.2023 15:51
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, получение статуса кандидата в этом году стало своего рода венцом результата на пути евроинтеграции.
Как заявил Гарибашвили, представляя годовой отчет о деятельности правительства, он благодарит европейских и американских партнеров за поддержку.
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить наших европейских и американских друзей, партнеров. Роль каждого из вас очень важна, каждый ваш голос, ваша поддержка были очень важны. Я хотел бы еще раз поблагодарить президента Еврокомиссии, всех европейских лидеров, господина Шарля Мишеля, госпожу Урсулу фон дер Ляйен. Я благодарю господина Вархели, который помогал нам на протяжении всего года и был одним из ярых сторонников нашего стремления, конечно, я хочу поблагодарить лидеров всех 27-ми стран, государств-членов ЕС и их послов, которые представлены вместе с нами в этом зале. Я искренне хочу поблагодарить наших европейских друзей. Также я хочу поблагодарить правительство США, хочу выразить особую благодарность господину Салливану», — заявил Гарибашвили.
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