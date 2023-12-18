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ОВГ закрыл популярные телепередачи по причине изменений в правилах финансирования
18.12.2023 16:16
В заявлении Общественного вещателя Грузии от 16 декабря говорится, что на канале полностью закрываются программа «Телешкола» и сем телепередач, и призыва не политизировать этот вопрос.
По заявлению телекомпании, с поправками, внесенными в Закон «О вещании», изменилась модель финансирования и правила вещания. «Существующая данность ставит организацию перед новой реальностью, которая обязана, с одной стороны, поддерживать непрерывное вещание, выполнять обязательства по содержанию, а с другой стороны, изменять запланированные программы с учетом новых обстоятельств», – говорится в заявлении Общественного вещателя. В качестве одной из причин телекомпания называет капитальные затраты, связанные с переездом в новое здание.
15 декабря Парламент Грузии принял законопроект «О внесении изменений в Закон «О вещании»», согласно которому, начиная с 2026 года, финансирование вещателя будет рассчитываться на основе данных о трудоустроенных лицах, опубликованных Службой статистики. В частности, финансирование Общественного вещателя будет осуществляться за счет суммы, полученной в результате умножения численности трудоустроенных физических лиц в предыдущем году и коэффициента финансирования бюджета Общественного вещания – 64 лари. Кроме того, сокращение объема финансирования Общественного вещателя будет возможно только с одобрения Попечительского совета.
Заявив, что все передачи «одинаково ценны, качественны и важны», Общественный вещатель поясняет, что реструктуризация была спланирована с учетом финансовых изменений и «по-разному затронет все проекты, а также каждого сотрудника организации».
«Мы считаем категорически неприемлемым политизировать вопрос вокруг какой-либо передачи», – говорится в заявлении Общественного вещателя.
В результате решения Общественного вещателя будут закрыты следующие передачи:
«Телешкола» — образовательный канал, где учителя проводят настоящие школьные уроки онлайн;
«Код дня» – телепередача на культурные и междисциплинарные темы;
«Невыносимая легкость Горгиладзе» – ведущий довольно популярной программы Давид Горгиладзе предлагал зрителям интервью с известными лицами;
«Ферма» — телешой, посвященная сельскохозяйственной тематике;
«Свободное видение с Георгием Гвимрадзе» — политическое шоу с участием грузинских политиков, в основном из правящей партии и редко из оппозиционных партий;
«Гопля, мы живем» — телепередача, посвященная кино и театру;
«С Натальей и Датуной» – музыкальное шоу;
«Мужчины Play» – наряду с программой Горгиладзе «Мужчины Play» было одним из самых известных шоу юмористического содержания.
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