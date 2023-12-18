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Министр внутренних дел Германии посетит Грузию с целью подписания соглашения о миграции
18.12.2023 16:19
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер посетит Грузию.
Согласно информации, распространенной посольством Германии в Грузии, Нэнси Фезер приедет вместе со специальным представителем правительства Германии по миграционному соглашению Йоахимом Штампом для подписания двустороннего соглашения о миграции с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури.
«На основе этого соглашения мы и дальше будем расширять существующее успешное сотрудничество в вопросах возвращения на родину нелегально находящихся граждан. Это еще один шаг вперед на пути к сокращению нелегальной миграции», — заявила министр внутренних дел Германии.
В посольстве заявляют, что соглашение о миграции станет основой для сокращения нелегальной миграции, что отвечает интересам обеих стран.
По сообщению посольства Германии, соглашение будет способствовать сезонной занятости, создаст целевые возможности для трудоустройства граждан Грузии в Германии, а также укрепит отношения в направлении образования специалистов.
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