

Гарибашвили: За последние 11 лет бедность фактически сократилась вдвое

18.12.2023 16:37





В течение последних 11 лет бедность фактически сократилась вдвое. По сравнению с 2012 годом из бедности выбрались более полумиллиона человек, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет о работе правительства за 2023 год.



По пояснению главы правительства, уровень безработицы снизился до исторического минимума - до 17%.



«В 2012 году уровень безработицы составлял около 27%. В прошлом году уровень безработицы сократился до исторического минимума - 17%, также сократилась бедность и достигла исторического минимума в 15%. В этом году уровень безработицы продолжал тенденцию снижения все три квартала. По состоянию на третий квартал, говоря в квартальном разрезе, зафиксирован максимальный показатель трудозанятости и минимальный уровень безработицы. Уровень безработицы сокращается параллельно с ростом рабочей силы и занятости; в этом году, например, в третьем квартале уровень безработицы был 15,6%, а число занятых, также рекордное, достигло миллиона 366 тысяч.



На протяжении последних 11 лет бедность фактически сократилась вдвое. По сравнению с 2012 годом из бедности выбрались более полумиллиона человек. Это еще один конкретный результат правления «Грузинской мечты».



Количество рабочих мест в бизнес-секторе в 2022 году, по сравнению с 2012 годом увеличилось в 1.5 раза - на 245 000.



В третьем квартале число рабочих мест в бизнес-секторе также увеличилось. Число действующих бизнес-субъектов в 2022 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 71% - со 119 000 до 205 000.



По сравнению с 2012 годом число ново зарегистрированных бизнес-субъектов в прошлом году увеличилось почти вдвое – с 40 000 до 77 000.



Хочу поделиться с вами данными оборота бизнес-сектора, по сравнению с 2012 годом оборот бизнес-сектора увеличился в 4 раза, с 42 миллиардов лари до 181 миллиарда лари.



Это данные последних 10-11 лет, чтобы провести сравнение», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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