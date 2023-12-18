

Гарибашвили: Мы мирно, мудро и твердо приведем нашу страну к миру

18.12.2023 17:25





«Мы должны с гордостью сказать, что мы принимали решения исключительно исходя из интересов нашей страны и народа, увели народ и страну от самого большого испытания, избежали войны и мирно, мудро и твердо приведем нашу страну к миру» — заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили представляя годовой отчет о работе правительства за 2023 год.



«Мы хорошо знаем и открыто говорили в последний период с нашим сообществом о рисках, с которыми нам приходилось сталкиваться. Угроза была вполне реальной, она не была мнимой, существовала угроза дестабилизации страны. Радикальные группы и враждебные силы, действовавшие внутри страны, я не постесняюсь сказать, были напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть страну в эту ​​военную ситуацию. Факты напоминать не буду, мы все все прекрасно знаем.



Я далек от мнения, что эти риски полностью нейтрализованы, естественно эти риски никуда не делись, мы оцениваем риски с максимальной осторожностью и разумностью, выявляем угрозы, реализуем соответствующие меры профилактики и защищаем население нашей страны, наш народ, нашу страна.



В то же время хочу отметить, что мы ни на минуту не теряли усилий по координации с нашими международными партнерами, наоборот. Можно сказать, что мы открыто и круглосуточно сотрудничали с нашими дружественными государствами-партнерами. Мы были в полной координации, и я думаю, что сегодня мы можем сказать, что настоящие сторонники нашей страны, партнеры нашей страны, европейские и западноамериканские друзья полностью информированы о политических задачах и целях нашего правительства и вопросов больше нет», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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