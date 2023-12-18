

Хабеишвили: Что бы ни говорил Гарибашвили, их поезд уже ушел

18.12.2023 17:56





Что бы ни говорил Гарибашвили, их поезд уже ушел. В 2024 году начатое дело грузинский народ доведет до конца, – так оценил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, по словам которого, «если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, войны бы не произошло».



По словам Левана Хабеишвили, грузинский народ очень хорошо осмыслил, что в связи с войной власть распространяет российскую дезинформацию и российскую пропаганду .



«...Что касается продолжения российской партии - Ираклия Гарибашвили и его господина Иванишвили, когда мы говорим о деолигархизации, должны хорошо понимать, что премьер-министр Гарибашвили был сотрудником банка «Карту», ​​министр обороны Джуаншер Бурчуладзе был сотрудником банка «Карту», ​​ сотрудником банка «Карту» и изготовителем пластиковых карт был министр регионального развития и инфраструктуры, сотрудником банка «Карту» был глава СГБ, членом его охраны был министр ВД, да и в целом, все были сотрудниками банка «Карту», Бидзины Иванишвили. Они смотрят так, что ООО это Грузия. Когда проводится заседание правительства, мы должны понимать, что сотрудники банка «Карту», Бидзины Иванишвили собираются на благо Бидзины Иванишвили. Сегодня, когда говорят о статусе кандидата и заслугах Иванишвили, напомним населению и это - они не хотели вносить заявку для членства в ЕС. Для этого грузинскому народу потребовались акции. Они были включены в антизападную кампанию и дезинформацию. Кобахидзе говорил, что резолюции ЕС имеют цену соломы. Каладзе говорил, что если не дадут статус, то пусть делают, мол, что хотят. У граждан Грузии не короткая память, мы все хорошо понимаем, где мы были, где находимся и где должны быть в 2024 году. Что бы сейчас ни говорил Гарибашвили, их поезд уже ушел. Грузинский народ доведет начатое дело в 2024 году до конца», - заявил Леван Хабеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





