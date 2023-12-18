

Дворец царицы Дареджан отреставрируют в следующем году

18.12.2023 18:00





На этой неделе мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета сообщил, что здание дворца отреставрируют в следующем году. Работы мэрия планирует закончить за шесть месяцев.



По словам Каладзе, реставрировать будут внутренние и внешнии детали здания, в том числе деревянный балкон.



Два года назад мэрия Тбилиси облагородила территорию округ дворца. Тогда работы заняли больше года.



Дворец Дареджан построили в 1776 году по приказу царя Картли-Кахети Иракли II для его супруги — царицы Дареджан. На территории была церковь, в оформлении, которой использованы элементы иранской архитектуры. Сейчас там находится женский монастырь.





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