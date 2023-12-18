

Писателя Бориса Акунина Россия внесла в перечень террористов и экстремистов

18.12.2023 18:10





Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.



В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, попадают фигуранты дел по «экстремистским» статьям УК РФ. Как отмечает «Медиазона», у фамилии Чхартишвили в списке стоит звездочка. Это означает, что против него возбуждено дело по статье о терроризме.



В базу федерального розыска МВД писателя пока не добавили. Акунин уехал из России в 2014 году, сейчас он живет в Великобритании. Литератор публично осудил вторжение России в Украину и регулярно об этом высказывается. Еще в 2022 году ряд книжных магазинов начал снимать его произведения с полок.



Даже после внесения Акунина в список Росфинмониторинга его книги, а также фильмы и сериалы, снятые по его романам или сценариям, не считаются экстремистскими материалами. «Если художественные произведения начнут пропадать из книжных магазинов и стримингов — это будет инициатива этих книжных и этих стриминговых платформ. Читать в метро книги о Фандорине тоже не запрещено», — прокомментировал адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.



В декабре 2023 года прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свои разговоры с Акуниным и писателем Дмитрием Быковым. Пранкеры представились представителями украинской администрации. Акунин в этом разговоре рассказал, что организовал сбор средств на помощь Украине и предложил также помогать российским дезертирам. Как передает ТАСС, Акунин также «оправдал» атаки Украины на российские города с помощью беспилотников. Быков, которому тоже звонили Вован и Лексус, сказал им, что «у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян».





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