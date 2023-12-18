

Латвия принудительно выдворит из страны более тысячи граждан России

18.12.2023 18:52





Латвия принудительно выдворит из страны более тысячи граждан России, проживающих на территории республики, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.



В октябре Управление уведомило более 3,2 тыс. россиян об истечении срока действия видов на жительство (ВНЖ), предписав им в срок до 30 ноября 2023 года покинуть республику. Для дальнейшего проживания в стране от них потребовали сдать экзамен по латышскому языку, знание которого на уровне А2 Сейм Латвии сделал обязательным для получения ВНЖ с 1 сентября этого года.



После того как 61% россиян, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, власти республики продлили срок его сдачи на 2 года с предоставлением на этот период временных документов.



«Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе», — сказала Розе в программе TV3 «900 секунд» (цитата по BB.lv).



Всего, по словам Розе, не выполнили необходимые требования для продолжения пребывания в Латвии около 2,2 тыс. россиян. Но эта цифра не окончательная, поскольку люди продолжают подавать документы.



Также Управление по делам гражданства и миграции обратилось в пограничную службу с просьбой проверить, не покинули ли уже некоторые из них страну. Кроме того, порядка 200 человек не получили предупреждения, так как не указали свой адрес.



Ранее Розе признавала, что процесс выдворения из Латвии российских граждан будет «очень сложным и обременительным». Она объяснила это тем, что люди, которых придется депортировать, проживают в стране «очень долгое время» и их высылка потребует от властей «довольно большой и кропотливой работы».



В Эстонии еще в сентябре заявили, что не примут россиян, которым грозит выселение из Латвии. «Желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять», — завил министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.





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