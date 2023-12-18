

Кобахидзе: В следующем году, в декабре будет обсуждаться вопрос открытия переговоров для Грузии

18.12.2023 18:54





Как нам сказали, в следующем году, в декабре будет обсуждаться вопрос открытия переговоров для Грузии. Мы будем еще раньше готовы к тому, чтобы Грузии открылся путь к переговорам, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, выполнение 9 приоритетов уже начато и будет интенсивно продолжаться.



«9 приоритетов будут выполнены, мы представим детальный план касательно того, как видим реализацию конкретно каждого пункта. Что касается включенности оппозиции, неправительственных организаций, то это предусмотрено самим планом действий, который утвержден в формате правительственной комиссии. Мы можем детально представить каждый пункт, как этот пункт отображен и, согласно этому, немедленно начнется осуществление всех девяти приоритетов. Рабочий процесс будет проходить интенсивно с января, парламент активно включится в рабочий процесс в январе-феврале. Соответственно, будет обеспечено выполнение всех девяти приоритетов, чтобы мы перешли к следующему этапу, открылись переговоры и т. д. Это трудоемкий процесс, конечно, в конечном итоге вступление в Евросоюз требует не одного года и двух, но главное, чтобы мы последовательно к этому шли.



Как нам сказали, в следующем году, в декабре, будет обсуждаться вопрос открытия переговоров для Грузии. Мы будем готовы и раньше, будем готовы к тому, чтобы Грузии открылся путь, для этого начато выполнение 9 приоритетов и интенсивно продолжится. Мы будем еще раньше готовы к тому, чтобы с Грузией открылись переговоры. Всем известно, что реально со всех точек зрения Грузия опережает как Украину и Молдову, так и целый ряд других стран-кандидатов, с которыми переговоры уже открыты. Исходя из этого, я уверен, что к декабрю мы будем готовы к открытию переговоров», - заявил Кобахидзе.





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