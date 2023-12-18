

Кобахидзе утверждает, что «Грузинская мечта» никогда не называла Запад подстрекателем Грузии ко второму фронту

18.12.2023 19:04









Кобахидзе задали вопрос: «Джуаншер Бурчуладзе заявил, что с 2021 года Евросоюз будет финансировать защиту нашей безопасности и неба. Мы слышали от «Грузинской мечты», что Запад хочет открыть второй фронт. Если Евросоюз заботится о нашей безопасности и вкладывает миллионы, то как же они захотят открыть второй фронт».



«Никто не говорил о Западе. Был разговор о глобальной «партии войны» с ее собственным широким влиянием, но никто никогда не упоминал Запад. Поэтому это спекуляция, которую иногда использует оппозиция», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что мэр Тбилиси Каха Каладзе в мае текущего года заявлял, что Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата, так как Грузия не согласилась открыть второй фронт.





Грузия, по его словам, не стала кандидатом, поскольку грузинская власть «не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт».



«... это было политическое решение, и общество понимало, почему было оно было принято — потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что она не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии, и они использовали это, они хотели использовать это как рычаг давления», — сказал Каладзе.



Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прямо обвинял евродепутата Андрюса Кубилюса в желании, чтобы Грузия открыла второй фронт.



"Кубилюс прямо вовлечен в кампанию по превращению Грузии во второй фронт [войны с Россией]. Что его движет я не знаю, но он, желая того или нет, является частью этой кампании" - «Был разговор о глобальной «партии войны», которая имеет широкое влияние, но никто и никогда упоминал Запад», — заявил в ответ на вопрос председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.Кобахидзе задали вопрос: «Джуаншер Бурчуладзе заявил, что с 2021 года Евросоюз будет финансировать защиту нашей безопасности и неба. Мы слышали от «Грузинской мечты», что Запад хочет открыть второй фронт. Если Евросоюз заботится о нашей безопасности и вкладывает миллионы, то как же они захотят открыть второй фронт».«Никто не говорил о Западе. Был разговор о глобальной «партии войны» с ее собственным широким влиянием, но никто никогда не упоминал Запад. Поэтому это спекуляция, которую иногда использует оппозиция», — заявил Ираклий Кобахидзе.Напомним, что мэр Тбилиси Каха Каладзе в мае текущего года заявлял, что Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата, так как Грузия не согласилась открыть второй фронт.Грузия, по его словам, не стала кандидатом, поскольку грузинская власть «не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт».«... это было политическое решение, и общество понимало, почему было оно было принято — потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что она не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии, и они использовали это, они хотели использовать это как рычаг давления», — сказал Каладзе.Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прямо обвинял евродепутата Андрюса Кубилюса в желании, чтобы Грузия открыла второй фронт."Кубилюс прямо вовлечен в кампанию по превращению Грузии во второй фронт [войны с Россией]. Что его движет я не знаю, но он, желая того или нет, является частью этой кампании" - заявлял Кобахидзе





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