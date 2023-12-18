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Глава МИД: Мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в европейском будущем


18.12.2023   19:17


«Для выполнения рекомендаций необходима последовательная работа, мы готовы сотрудничать со всеми, кто заинтересован в европейском будущем страны», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

По словам Дарчиашвили, есть тесная координация с европейскими партнерами.

«Начался процесс выполнения девяти рекомендаций. У нас есть тесная координация с европейскими партнерами, Европейской комиссией и государствами-членами ЕС. Поэтому выполнение рекомендаций – это не однодневный, недельный, годовой процесс, это долгосрочный процесс. Необходима последовательная работа, чтобы приблизить Грузию к европейской семье как институционально, так и юридически. Как только Грузия получила европейскую перспективу, мы со второго дня начали работать над тем, чтобы рабочий процесс был максимально инклюзивным, все оппоненты имели возможность участвовать в процессе. Была группа, которая вообще не участвовала в процессе, более того, препятствовала евроинтеграции Грузии, часть участвовала. Мы открыты для сотрудничества, готовы к сотрудничеству со всеми, кто заинтересован в европейском будущем этой страны, добросовестно служит стране и обществу», — заявил Илья Дарчиашвили.


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