

Грузия не присоединилась к решению ЕС о продлении «списка Магнитского»

18.12.2023 19:59





Грузия отказалась присоединиться к решению ЕС продлить «список Магнитского». От имени верховного представителя Евросоюза по международным делам Жозепа Борреля опубликовано заявление, в котором говорится, что некоторые страны согласились продлить список до 8 декабря 2026 года.



Среди этих стран — государства-кандидаты в члены ЕС: Северная Македония, Черногория (Монтенегро — ред.), Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, Армения и Азербайджан.



Однако Грузии в списке нет. Грузинская служба «Радио Свобода» ожидает ответа в связи с этим от МИД Грузии.



Отметим, Грузия присоединилась европейской версии «списка Магнитского» в 2020 году, но в решениях позже страна не фигурирует.



Европейский аналог «списка» подразумевает ограничения на поездки и блокировку банковских счетов представителей правоохранительных органов и компаний из России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Сирии и других стран.



Грузия поддержала санкции против Северной Кореи и непризнанных лидеров Приднестровья.



Напомним, Сергей Магнитский — российский юрист, раскрывший схему масштабного хищения бюджетных средств на сумму 230 млн $, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.



«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году — Вашингтон ввел санкции в отношении многих российских чиновников.







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