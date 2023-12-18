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Грузия не присоединилась к решению ЕС о продлении «списка Магнитского»
18.12.2023 19:59
Грузия отказалась присоединиться к решению ЕС продлить «список Магнитского». От имени верховного представителя Евросоюза по международным делам Жозепа Борреля опубликовано заявление, в котором говорится, что некоторые страны согласились продлить список до 8 декабря 2026 года.
Среди этих стран — государства-кандидаты в члены ЕС: Северная Македония, Черногория (Монтенегро — ред.), Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, Армения и Азербайджан.
Однако Грузии в списке нет. Грузинская служба «Радио Свобода» ожидает ответа в связи с этим от МИД Грузии.
Отметим, Грузия присоединилась европейской версии «списка Магнитского» в 2020 году, но в решениях позже страна не фигурирует.
Европейский аналог «списка» подразумевает ограничения на поездки и блокировку банковских счетов представителей правоохранительных органов и компаний из России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Сирии и других стран.
Грузия поддержала санкции против Северной Кореи и непризнанных лидеров Приднестровья.
Напомним, Сергей Магнитский — российский юрист, раскрывший схему масштабного хищения бюджетных средств на сумму 230 млн $, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.
«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году — Вашингтон ввел санкции в отношении многих российских чиновников.
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