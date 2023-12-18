

Папуашвили: Саломе Зурабишвили была не с народом, а среди народа - С народом была власть

18.12.2023 20:09





Г-жа Саломе не была с народом, она была среди народа. Она действительно была среди людей, но она не с народом, особенно после того, как она нарушила клятву, данную перед Богом и нацией, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ответил на вопрос журналиста, почему Саломе Зурабишвили не дали возможности выступить на праздничном мероприятии, посвященном статусу кандидата 15 декабря.



Как отметил председатель парламента, Саломе Зурабишвили поставила себя вне народа после того, как нарушила Конституцию Грузии.



«Говорили, будто Саломе Зурабишвили была с народом, а власть – не была. На самом деле, с народом была власть Грузии, которая принесла людям статус кандидата, а госпожа Саломе была не с народом, а среди людей. Она действительно была среди людей, но она не с людьми, особенно после того, как она нарушила клятву, данную перед Богом и нацией, что подтверждено решением Конституционного суда. Когда человек нарушает принесенную присягу, нарушает Конституцию, умышленно и грубо, то само собой этим ставит себя вне народа. Поэтому г-жа Саломе поставила себя в такую ситуацию, нарушив Конституцию. Конституционный приговор против нее уже вынес Конституционный суд, а также парламентское большинство от имени большинства населения Грузии. В том числе, такое ее поведение еще раз подтверждает, что она полностью направлена на то, чтобы как-то внести раскол в общество и показать свою страну с плохой стороны. Власть отличается от некоторых ажитированных оппозиционеров тем, что мы последовательны, а не импульсивны. Последовательность подразумевает, что г-жа Саломе нарушила присягу президента, нарушила Конституцию Грузии, это подтверждено в решении Конституционного суда. Самое главное, она заявляет, что продолжит нарушать Конституцию Грузии. Поэтому человек, который нарушает Конституцию Грузии, не может быть вместе с народом», - заявил Шалва Папуашвили.





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