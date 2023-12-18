

Страны Евросоюза уничтожили не менее 215 миллионов доз вакцины от Covid - СМИ

18.12.2023 20:45





Страны ЕС уничтожили не менее 215 миллионов доз вакцины против Covid, закупленных во время пандемии, на сумму около четырех миллиардов евро. Об этом пишет издание Politico.



С тех пор как во второй половине 2020 года были одобрены первые вакцины от коронавируса, страны ЕС коллективно закупили 1,5 миллиарда доз. Это означает три вакцины на душу населения.



Основываясь на общедоступных данных, издание Politico установило, что страны ЕС уничтожили около 0,7 вакцины на душу населения. Издание подсчитало среднее количество уничтоженных вакцин на основе данных 19 стран. Эстония занимает первое место по количеству уничтоженных вакцин на душу населения, а Германия – второе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





