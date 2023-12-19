

Иванишвили появился на юбилейном вечере Рамаза Чхиквадзе

19.12.2023 11:20





Олихарх Бидзина Иванишвили появился вместе с супругой Екатериной Хведелидзе юбилейном вечере Рамаза Чхиквадзе, который прошел в Национальном театре им. Руставели.



Спустя два часа Иванишвили покинул театр Руставели. Он не стал отвечать на вопросы СМИ, выйдя из здания с помощью охранников.



В театр Руставели Иванишвили вошел через запасной ход.



Основатель партии власти «Грузинская мечта» и неформальный правитель Грузии, каким его признает оппозиция Грузии, а также по признанию издания POLITICO, редко появляется на публике после того, как «покинул политику».



18 декабря в театре Руставели отметили юбилей грузинского актера театра и кино Рамаза Чхиквадзе. На вечере были представлены уникальные записи и восстановленные эпизоды из уникальных пьес, в которых играл Чхиквадзе. Публика увидела уникальные материалы, сохранившиеся в Золотом фонде общественного вещателя Грузии («Первый канал»).



SOVA

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