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Армения и Азербайджан удалены из списка стран, поддержавших «список Магнитского»


19.12.2023   11:31


Армения и Азербайджан удалены из числа стран, поддержавших решение ЕС о продлении на три года, до 8 декабря 2026 года европейского «списка Магнитского». С чем это связано, не сообщается.

Армения и Азербайджан были указаны в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского Совета от имени главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля вместе со странами-кандидатами ЕС – Северной Македонией, Черногорией, Албанией, Украиной, Молдовой, Боснией и Герцеговиной; входящими в Европейскую зону свободной торговли Исландией, Лихтенштейном и Норвегией.

Среди стран, поддержавших продление европейского «списка Магнитского», по-прежнему нет Грузии. Грузинская служба Радио Свобода ожидает ответа в связи с этим от МИД Грузии.

В 2020 году Грузия присоединилась к европейскому «списку Магнитского», однако в более поздних решениях – о продлении санкций – страна не указана.

В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из России, Ирана, Китая, КНДР, Сирии и других государств. Среди прочих в санкционном списке фигурирует ряд российских высокопоставленных лиц – бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Первыми «акт Магнитского» приняли в 2012 году Соединенные Штаты, назвав этот закон в честь российского налогового консультанта Сергея Магнитского, погибшего в конце 2009 года в московской тюрьме «Матросская тишина».

Грузии, получившей статус кандидата на вступление в ЕС, необходимо, согласно рекомендации Еврокомиссии, «повысить уровень соблюдения внешней политики и политики безопасности ЕС».


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