

Между правительствами Грузии и Германии подписано соглашение о миграции и мобильности

19.12.2023 11:54





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с федеральным министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер, находящейся с официальным рабочим визитом в Грузии. По информации МВД, между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия подписано соглашение о миграции и мобильности.



«Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования, а образовательные программы и программы по стажировкам будут осуществляться с большей интенсивностью для грузинских студентов и исследователей. Помимо вышеперечисленного, соглашение предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает укрепление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции граждан Грузии, нарушающих безвизовый режим.



В рамках встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, как по направлению борьбы с нелегальной миграцией, так и организованной преступностью.



Вахтанг Гомелаури акцентировал внимание на важности включения Германией Грузии в список безопасных стран и подчеркнул, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают должную защиту прав человека.



На встрече немецкая сторона отметила, что Грузия успешно осуществляет соглашение о реадмиссии, подписанное с ЕС. Кроме того, положительно оценены меры, предпринятые Грузией в ответ на вызовы безвизового режима с ЕС.



В конце встречи стороны выразили надежду, что сотрудничество между двумя государствами в ближайшем будущем станет еще более интенсивным, чему существенно будет способствовать вышеупомянутое соглашение», - говорится в информации.





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