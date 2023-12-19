

Глава МВД Германии: Грузии присвоен статус безопасной страны

19.12.2023 12:33





По заявлению федерального министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, квота на удовлетворение заявлений соискателей убежища в Германии составляет 0,3%. Как она отметил на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури, Грузии присвоен статус безопасной страны, чтобы граждане Грузии не приезжали в Германию и просили убежища в таких масштабах.



«Согласно нашему соглашению, а также присвоению Грузии статуса безопасной страны, ничего не меняется, ничего не ограничивается с точки зрения индивидуальных прав просителей убежища, а также с точки зрения права приезжать в Германию, однако 0,3% — это квота на удовлетворение заявлений просителей убежища. Необходимо было принять такого рода решение и присвоить статус безопасной страны.



Важно было внести определенные изменения, это отголосок миграционного соглашения. В Германию приезжает слишком много людей из третьих стран, и нам пришлось принять некоторые меры, чтобы справиться с этим быстро и эффективно. Мы сделали то, что Грузия получила статус безопасной страны, это очень важно, чтобы граждане Грузии не приезжали и не просили убежища в таких масштабах. Также миграционное соглашение важно, потому что за последние 3 года, к примеру, уровень миграции из Украины увеличился на 60%», - заявила Нэнси Фезер.





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