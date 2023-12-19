

Вахтанг Гомелаури провел встречу с федеральным министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер

19.12.2023 12:35





По заявлению министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, распространенная информация о выдворении граждан Грузии из Германии сразу же после подписания с Германией соглашения «О миграции и мобильности», является ложью.



Как отметил Гомелаури, цель соглашения, подписанного между Германией и Грузией, заключается в превенции нелегальной миграции.



«Проект соглашения предусматривает содействие упорядоченной миграции рабочей силы и квалифицированных рабочих рук. Расширение возможностей для грузин начать свою деятельность на рынке труда Германии. Рабочие визы, которые являются проблемой, с сегодняшнего дня будут упрощены. Информация распространялась иначе, якобы с сегодняшнего дня наших граждан будут высылать из страны... Это ложь! Реадмиссия осуществляется годами. Информация о том, якобы наших граждан будут выдворять из страны с сегодняшнего дня, как только будет подписано соглашение, является полной ложью. Реадмиссия осуществляется уже много лет и будет продолжаться», - заявил Вахтанг Гомелаури.



Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел встречу с федеральным министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер, находящейся с официальным рабочим визитом в Грузии. По информации МВД, между правительствами Грузии и Федеративной Республики Германия подписано соглашение о миграции и мобильности.





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