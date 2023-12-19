

Гомелаури: Была распространена ложная информация о том, что граждан Грузии с сегодняшнего дня начнут выдворять из ФРГ

19.12.2023 12:37





Между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия было подписано соглашение о миграции и мобильности.



Соглашение между правительствами двух стран было подписано в рамках визита федерального министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер в Грузию.



После подписания соглашения, на совместной пресс-конференции с министром внутренних дел Германии, министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил Нэнси Фезер за визит в Грузию и пояснил, что включает в себя подписанное сегодня соглашение.



По его словам, в проект соглашения включены положения по таким вопросам, как: сокращение нелегальной миграции, сотрудничество в сфере трудовой циркулярной миграции, обмен опытом в образовательной сфере и т.д.



Вместе с тем, как пояснил Гомелаури, проект соглашения в рамках сотрудничества в сфере трудовой миграции предусматривает содействие упорядоченной миграции рабочей силы и квалифицированных работников по следующим направлениям: усиление циркулярной миграции и сезонной трудовой миграции на рынке труда Германии и расширение возможностей для грузин, чтобы начать трудовую деятельность.



«Это означает, что получение рабочих виз, являющееся сегодня сравнительно проблемным, упростится. Начиная с сегодняшнего дня, это будет относительно легко и наши граждане смогут легально работать, находиться в стране, здесь также будет выдаваться эта виза. С этой целью проект соглашения предусматривает создание двусторонней экспертной группы с участием профильных министерств и ведомств», — заявил Гомелаури.



Министр также отметил, что была распространена ложная информация о том, что граждан Грузии с сегодняшнего дня начнут выдворять из ФРГ.





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