

Нэнси Фезе: Грузия имеет статус безопасной страны, граждане должны знать, что шанс получить убежище в Германии низок

19.12.2023 12:37





«Будет проведена информационная кампания, чтобы граждане Грузии знали о низких шансах получить убежище в Германии, однако процесс привлечения рабочей силы и специалистов продолжится», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которая находится с визитом в Грузии.



Как заявила Фезер на брифинге, проведенном совместно с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури, Грузию и Германию связывает очень тесное, партнерское сотрудничество.



«Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть обстоятельство предоставления Грузии статуса кандидата. Это было очень важное решение Европейского совета, и Германия его активно поддержала. Поздравляю, кроме того, я очень рада, что мы подписали соглашение по миграции, которое укрепляет и активизирует сотрудничество в этой сфере. Подчеркиваем важное, очень тесное, партнерское сотрудничество наших стран, с одной стороны — в ограничении нерегулярной регуляции, а с другой – в целенаправленном трудоустройстве и обучении специалистов, рабочей силы, т.н соискателей убежища и лиц без реального вида на жительство.



Наше миграционное соглашение приведет к сокращению нелегальной миграции в обеих странах. Благодарю лично вас за хорошее сотрудничество, в том числе в сфере внутренней безопасности. На фоне агрессивной войны России против Украины, а также нападения ХАМАСа на Израиль, это плодотворное партнерское сотрудничество очень важно», — заявила министр внутренних дел Германии.



Между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия было подписано соглашение о миграции и мобильности, которое подписали министры внутренних дел Грузии и Германии.





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