

МВД Германии: Берлин принял решение, чтобы снизить процент миграции из Грузии

19.12.2023 12:37





МВД Германии Нэнси Фрезер прокомментировала последнее решение Берлина о присвоении Грузии статуса безопасной страны. Министр отметила, что квота на удовлетворение ходатайства лиц, ищущих убежища, в Германии составляет 0,3%.



«Согласно нашему соглашению, а также предоставлению Грузии статуса безопасной страны, ничего не меняется, ничто не ограничивает индивидуальные права лиц, ищущих убежища, а также право посещать Германию, но 0,3% — это квота для удовлетворения ходатайства лиц, ищущих убежища. Необходимо было принять такого рода решение, чтобы придать статус безопасной страны.



Важно было внести некоторые изменения, это отголосок соглашения о миграции. В Германию въезжает много лиц из третьих стран, нам также пришлось быстро и эффективно принять некоторые меры, чтобы преодолеть это.



Мы признали Грузию в статусе безопасной страны. Очень важно, чтобы граждане Грузии не приезжали и не просили убежища в таком масштабе. Миграционное соглашение также важно, потому что за последние три года, например, уровень миграции из Украины увеличился на 60%», — сказала Нэнси Фезер.



Отметим, глава МВД Германии прибыла в Тбилиси вечером 18 декабря.





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