|
|
|
МВД Германии: Берлин принял решение, чтобы снизить процент миграции из Грузии
19.12.2023 12:37
МВД Германии Нэнси Фрезер прокомментировала последнее решение Берлина о присвоении Грузии статуса безопасной страны. Министр отметила, что квота на удовлетворение ходатайства лиц, ищущих убежища, в Германии составляет 0,3%.
«Согласно нашему соглашению, а также предоставлению Грузии статуса безопасной страны, ничего не меняется, ничто не ограничивает индивидуальные права лиц, ищущих убежища, а также право посещать Германию, но 0,3% — это квота для удовлетворения ходатайства лиц, ищущих убежища. Необходимо было принять такого рода решение, чтобы придать статус безопасной страны.
Важно было внести некоторые изменения, это отголосок соглашения о миграции. В Германию въезжает много лиц из третьих стран, нам также пришлось быстро и эффективно принять некоторые меры, чтобы преодолеть это.
Мы признали Грузию в статусе безопасной страны. Очень важно, чтобы граждане Грузии не приезжали и не просили убежища в таком масштабе. Миграционное соглашение также важно, потому что за последние три года, например, уровень миграции из Украины увеличился на 60%», — сказала Нэнси Фезер.
Отметим, глава МВД Германии прибыла в Тбилиси вечером 18 декабря.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна