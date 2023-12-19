

Майя Санду: Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове

19.12.2023 12:59





Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Об этом она сообщила 19 декабря в интервью телеканалу PRO-TV, передает iz.ru.



«Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — предположила глава государства.



Она отметила, что власти Молдовы должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.





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